I risultati di Champions: tutto facile per l'Inter. Marsiglia e Bayern a valanga

Tutto facile per l'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga a San Siro. Gli uomini di Chivu regolano gli avversari con due reti nel primo tempo e una nel secondo, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez - che sul primo gol sfrutta un regalo del portiere avversario e sul secondo si fa trovare al posto giusto al termine di una bella azione dei nerazzurri - e alla rete di Dumfries su assist di Thuram. L'Inter sale così a punteggio pieno con 6 punti in classifica e una differenza reti di +5 che pone la squadra nerazzurra in cima alla classifica generale della massima competizione europea.

Sugli altri campi da segnalare il Bayern, il Marsiglia e l'Atletico Madrid a valanga rispettivamente su Pafos, Ajax e Eintracht di Francoforte. Il Bodo Glimt sfiora l'impresa con il Tottenham ma viene recuperato dal 2-0 al 2-2, il Chelsea batte 1-0 il Benfica nel ritorno a Stamford Bridge di Mourinho e il Galatasaray fa il colpaccio battendo il Liverpool 1-0 grazie a un rigore di Osimhen.