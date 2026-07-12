La Fiorentina vuole Valdepenas e lui ha già detto no a diversi club

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La Fiorentina è scatenata e non si femerà ai quattro acquisti già arrivati in queste prime settimane di mercato. Come scrive La Repubblica (edizione Firenze), gli obiettivi ulteriori per le prossime settimane sono come sempre Oso (Joaquin Martinez Gauna) e Victor Valdepenas: il terzino sinistro spagnolo, classe 2003 del Siviglia, è davvero vicino a vestire la maglia gigliata la prossima stagione perché la trattativa con il club andaluso è nel vivo.

Quanto invece al gioiello del Real Madrid, classe 2006, emerge un retroscena: il difensore ha già rifiutato Malaga, Alaves e altre squadre estere perché il suo desiderio è quello di sbarcare a Firenze. In entrata una novità: in atto sondaggi per la punta del Wolverhampton retrocesso