Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends: sono già 6000 i biglietti staccati
FirenzeViola.it
A poco meno di due mesi dalla sfida che vedrà opposte Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, la società viola comunica che sono già più di 6000 i biglietti staccati per la partita in programma mercoledì 2 settembre alle ore 20 allo Stadio Artemio Franchi.
Questi i giocatori, ad oggi svelati. Per la Fiorentina: Sebastian Frey, David Pizarro, Angelo Di Livio, Giuseppe Rossi, Dario Dainelli, Adrian Mutu, Manuel Pasqual, martin Jorgensen, Francesco Toldo, Sandro Cois, Luca Toni e Borja Valero.
Per l'Operazione Nostalgia Legends saranno presenti: Christian Abbiati, Antonio Di Natale, Daniele Conti, Sergio Volpi, Aldair Nascimento, Davide Moscardelli, Vincent Candela, David Di Michele, Javier Zanietti, Fabio Galante.
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