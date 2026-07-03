Primavera: il Mantova mette gli occhi su un giovane viola

Primavera: il Mantova mette gli occhi su un giovane violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:32News
di Redazione FV

Fresco vincitore delo Scudetto Primavera nella stagione appena conlusa, per Lapo Deli si aprono ora le porte del mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Mantova, il Mantova ha messo nel mirino il centrocampista mancino classe 2006 cresciuto nel settore giovanile viola.

Una pedina che potrebbe diventare fondamentale per il centrocampo del club lombardo, visti anche i 2 gol e i 4 assist realizzati nell'ultima stagione, numeri che sono valsi al classe 2006 anche alcune convocazioni in prima squadra da parte dell'ex mister gigliato Paolo Vanoli, sia in Serie A che in Conference League.