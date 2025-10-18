Fiorentina primavera avanti 1-0 a Bologna a fine primo tempo: a segno Bertolini

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:53News
di Redazione FV

Si è da poco concluso al ‘Granarolo Youth Center’ di Crespellano il primo tempo del derby dell'Appennino tra il Bologna primavera e la Fiorentina primavera. I viola allenati da Daniele Galloppa sono al momento in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato dal dischetto al 3' minuto da Bertolini, bravo prima a conquistarsi il rigore e poi ha realizzarlo incrociando. Bertolini è stato protagonista assoluto di questa prima frazione di gioco con anche un palo colpito al minuto numero 27'. 