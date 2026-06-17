Social De Gea in versione tennista: "Ecco come Federer ha imparato il suo rovescio"

vedi letture

David De Gea, portiere della Fiorentina il cui futuro nelle ultime settimane è spesso discusso in virtù di un ingaggio pesante che pesa sul bilancio del club, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con un video che lo ritrae intento ad allenarsi a tennis con una serie di colpi, tra diritti e rovesci.

"Ora potete vedere come Roger Federer ha imparato il suo rovescio", questo il commento ironico del capitano viola in cui viene citata da parte dello spagnolo una leggenda del tennis come Federer.