Accostato ai viola, ora prossimo all'Inter. L'agente di Provedel: "Siamo molto vicini"

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Ivan Provedel si avvicina a grandi passi all'Inter. Accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina, il portiere della Lazio è stato cercato con insistenza dai nerazzurri e ora è molto vicino al passaggio alla corte di Cristian Chivu.

Lo conferma il suo agente, Gianni Rava, che oggi ha parlato dopo l'incontro con la dirigenza meneghina: “Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene”, ha dichiarato all’uscita da Viale della Liberazione. Rava ha anche parlato di cosa significherebbe passare all’Inter per il suo assistito: “È tifoso dell’Inter da sempre, per lui sarebbe la chiusura di un cerchio di carriera. Verrà qui per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi”.