Fiorentina-Napoli in numeri: ecco le statistiche del match di domani

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Il portale di statistiche Opta fornisce alcuni dati su Fiorentina-Napoli, gara in programma domani alle ore 12.30 allo stadio Franchi:

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quatto sfide contro la Fiorentina in Serie A - con un punteggio aggregato di 10-3 - e nella sua storia nella competizione solo una volta ha battuto la Viola in cinque incontri di fila, tra il 1988 e il 1990. La Fiorentina ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Napoli in Serie A e non ha mai registrato una serie con almeno due gol al passivo più lunga contro i partenopei nella massima serie - cinque di fila anche tra il 1988 e il 1989.

La Fiorentina ha vinto solo in una delle ultime 17 gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (7N, 9P), il 29 aprile 2018 (3-0, tripletta di Giovanni Simeone); due delle ultime quattro sfide al Franchi tra queste due squadre in Serie A sono state disputate entro le prime cinque giornate, inclusa la più recente (successo azzurro per 3-1 nel 3° turno di campionato 25/26). La Fiorentina ha perso le ultime due gare casalinghe in Serie A (vs Frosinone e Torino) e non incassa tre sconfitte interne di fila dalle prime tre partite interne dello scorso campionato, contro Napoli, Como e Roma.

Il Napoli ha perso l'ultima trasferta (2-3 vs Inter) e non incassa due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A dallo scorso settembre-ottobre, quando il primo ko fu proprio al Giuseppe Meazza, ma contro il Milan (vs Torino la partita successiva). Fiorentina e Napoli sono le due squadre che esercitano il più basso pressing offensivo di questo campionato: entrambe contano soltanto 17 palloni recuperati entro massimo 40 metri dalla porta avversaria, il dato più basso del torneo in corso.

Massimiliano Allegri ha perso solo una delle ultime 12 sfide contro la Fiorentina in Serie A, vincendo nove volte (2N); in particolare, nelle ultime 10 stagioni (dal 2017/18), quella viola è tra le avversarie che l'attuale tecnico del Napoli ha battuto più volte nella competizione: nove, appunto, al pari di Bologna, Torino e Udinese.

Franco Mastantuono è il giocatore più giovane dei maggiori cinque tornei europei in corso tra chi ha segnato più di una rete (tripletta nell'ultima giornata); inoltre, in questi campionati solo Kylian Mbappé (36), Lamine Yamal (26) e Antony (23) hanno tentato più conclusioni del classe 2007 della Fiorentina (18). Il primo gol su rigore di Kevin De Bruyne in Serie A è arrivato nella gara di andata dello scorso campionato contro la Fiorentina, al Franchi, aprendo le marcature nel successo per 3-1 degli Azzurri; il belga ha creato 10 occasioni per i compagni in questo campionato, almeno il doppio di qualsiasi giocatore del Napoli - segue Leonardo Spinazzola a quota cinque.

Il primo gol di Rasmus Højlund con il Napoli in Serie A è arrivato nello scorso campionato sul campo della Fiorentina (3-1, 13 settembre 2025), al suo debutto nella competizione in maglia azzurra; dopo la rete nell'ultima trasferta (vs Inter) il classe 2003 potrebbe segnare in due gare esterne di fila per la seconda volta nella competizione, dopo il gennaio 2023 (vs Spezia e Bologna).