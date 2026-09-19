Fagioli prima di Fiorentina-Napoli: "Per vincere servirà la partita perfetta"

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Alla vigilia di Fiorentina-Napoli parola a Nicolò Fagioli. Il centrocampista viola ha parlato ai microfoni ufficiali del suo club presentando così la sfida di domani: "Sappiamo di affrontare una squadra forte, con grandi campioni e guidata da un grande allenatore come Allegri. Per vincere e dare continuità ai successi con Venezia e Pisa servirà la partita perfetta.

Vanoli per me è stato determinante già lo scorso anno; mi ha parlato in modo diretto, motivandomi a dimostrare tutto il mio potenziale sia in allenamento che in partita. Segnare più gol? Lavoro anche su questo aspetto ma la cosa fondamentale rimane sempre il risultato della squadra".

E sui tifosi: "Firenze è speciale. I tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto. La nostra priorità è renderli orgogliosi; acere il loro supporto sia dentro che fuori dal campo è un grande privilegio".