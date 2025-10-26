Fiorentina, il pareggio con il Bologna toglie i viola dall'ultimo posto in classifica
FirenzeViola.it
Il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna andato in scena quest'oggi allo Stadio Artemio Franchi è stato ricco di colpi di scena e di episodi che per poco non sono costati l'ennesima sconfitta ai viola. Alla fine però i ragazzi di Stefano Pioli sono riusciti a reagire al doppio vantaggio rossoblu con due rigori realizzati da Gudmundsson e Kean e hanno addirittura sfiorato la vittoria con Dodo nel finale del recupero.
Il risultato di 2-2 ha portato la Fiorentina ha raccogliere comunque un punto in rimonta che permette ai viola di salire a quota 4 punti in classifica salendo dunque al penultimo posto a +1 sul Genoa ultimo.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com