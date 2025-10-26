Fiorentina, il pareggio con il Bologna toglie i viola dall'ultimo posto in classifica

vedi letture

Il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna andato in scena quest'oggi allo Stadio Artemio Franchi è stato ricco di colpi di scena e di episodi che per poco non sono costati l'ennesima sconfitta ai viola. Alla fine però i ragazzi di Stefano Pioli sono riusciti a reagire al doppio vantaggio rossoblu con due rigori realizzati da Gudmundsson e Kean e hanno addirittura sfiorato la vittoria con Dodo nel finale del recupero.

Il risultato di 2-2 ha portato la Fiorentina ha raccogliere comunque un punto in rimonta che permette ai viola di salire a quota 4 punti in classifica salendo dunque al penultimo posto a +1 sul Genoa ultimo.