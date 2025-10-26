Fiorentina-Bologna, rosso ad Holm per doppia ammonizione

Sta succedendo di tutto in questo finale di gara al Franchi tra Fiorentina e Bologna. I rossoblu infatti sono rimasti in dieci uomini al minuto numero 85' per un doppio giallo rimediato da Holm che è stato ammonito per la seconda volta per un fallo ai danni di Fortini ed ha così lasciato in dieci uomini i suoi. La Fiorentina tra l'altro, così come Bologna ha protestato nel corso dell'azione precedente per un calcio di rigore non concesso nelle due aree.