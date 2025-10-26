Fiorentina-Bologna, Ranieri si divora il gol del pareggio!

Fiorentina-Bologna, Ranieri si divora il gol del pareggio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:34News
di Redazione FV

La Fiorentina ha provato subito a reagire dopo il gol subito da Castro. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dai viola con Nicolussi Caviglia il pallone viene spizzato sul secondo palo da Mandragora e arriva sui piedi di Ranieri. Il difensore viola si ritrova il pallone del possibile 1-1 a due passi da Skorupski ma spara alto sopra la traversa con il sinistro.