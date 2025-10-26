Fiorentina-Bologna, quasi 20 mila gli spettatori al Franchi

Il match del Franchi per il momento sta vedendo la Fiorentina in svantaggio per 1-0. Il pubblico viola però anche contro il Bologna non sta facendo mancare il suo supporto. Sono infatti stati emessi 19.445 biglietti con una risposta importante dei tifosi gigliati in un momento di difficoltà. L'incasso lordo è stato di € 476.077,00.