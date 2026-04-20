FirenzeViola Dietro c'è Rugani, ancora Solomon e Gudmundsson dal 1': le toto-formazioni dei quotidiani

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Lecce-Fiorentina chiude il trentatreesimo turno di Serie A e nel lunedì mattina di rassegna stampa c'è spazio come di consueto anche per il toto-formazione di quotidiani e siti specializzati. Scelte quasi obbligate per Paolo Vanoli, che è partito per il Salento senza Fabiano Parisi, Niccolò Fortini e Moise Kean. Pochi dubbi quindi per i giornali di stamani: sarà una Fiorentina col consueto 4-1-4-1 (la Gazzetta dello Sport inserisce il 4-3-3 come modulo, ma il senso non cambia), con un Marco Brescianini recuperato ma in panchina. Dietro la novità rispetto alla gara di giovedì contro il Crystal Palace, al di là del rientro di Dodo, squalificato in Conference, riguarda il ritorno dal primo minuto di Daniele Rugani, che sembra aver vinto il ballottaggio con Marin Pongracic. Questo il confronto tra le formazioni pubblicate oggi:

Gazzetta dello Sport: FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.

Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.

Tuttosport: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.

Corriere Fiorentino: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.

La Nazione: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.

FirenzeViola.it: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.

