Colpo salvezza del Genoa a Pisa: i rossoblù vincono 2-1 in rimonta

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Vittoria che sa tanto di salvezza quella che il Genoa ha ottenuto il campo del Pisa: la squadra di De Rossi si è infatti imposta per 2-1 all'Arena Garibaldi grazie ai gol di Ekhator nel primo tempo e di Colombo su rigore nella ripresa che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio nerazzurro con Canestrelli. Grazie a questo risultato, i rossoblù salgono a quota 39 punti in classifica, a +4 sulla Fiorentina (che ha una gara in meno), e vedono ormai la salvezza a millimetri.

Il Pisa ormai è in Serie B assieme al Verona, con appena 18 punti disponibili: nella prossima giornata potrebbe già essere retrocesso aritmeticamente.