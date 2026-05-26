Fiocco azzurro in casa Rossi: oggi è nato il piccolo Orlando

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Fiocco azzurro in casa del nostro collega Stefano Rossi, volto di RTV38. Nella mattinata di oggi infatti - precisamente alle 8:11 - Stefano e sua moglie Antonia Di Lonardo sono diventati genitori per la seconda volta: è nato il piccolo Orlando, pronto a riempire di gioia la famiglia e a fare compagnia al fratellino maggiore Ludovico, venuto alla luce nel marzo del 2023.

A Stefano, ad Antonia e ai piccoli Ludovico e Orlando vanno le più sincere congratulazioni e un grande abbraccio da parte di tutta la redazione di FirenzeViola.it, con l’augurio di vivere questo momento speciale con tutta la felicità possibile.