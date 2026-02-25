Vanoli sulle esclusioni dalla lista Uefa: "Scelte sofferte ma condivise con la società"

Uno dei temi più importanti toccati oggi in conferenza stampa, alla viglia della sfida di Conference League contro lo Jagiellonia, dal tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, è certamente quello legato alla scelta presa dal tecnico di escludere dalla lista Uefa alcuni dei giocatori arrivati dal mercato a gennaio e da subito rivelatisi importanti, e il riferimento ovviamente in questo caso è a Marco Brescianini, ma anche calciatori come Daniele Rugani che, rientrando da un infortunio, potevano vedere nella coppa europea una possibile soluzione per rimettere minutaggio nelle gambe. Questa la risposta di Vanoli sul tema:

Rifarebbe le stesse scelte ad oggi sui giocatori esclusi dalla lista Uefa?: "La risposta è scontata. Quando le fai in quel momento avere la sfera magica non è possibile. Sono state scelte prima di tutto sofferte perché quando lasci fuori un giocatore è sempre sofferto, soprattutto per un tecnico è poi difficile da giustificare. Sono state però scelte condivise con la società e con i ragazzi serenamente, abbiamo fatto la cosa giusta".