FIGC, I neo allenatori UEFA B: tra loro l'ex viola Diakhite

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA B, che hanno superato gli esami finali del corso ‘Speciale Combinato Licenze C e D’, organizzato la scorsa estate – come di consueto – in collaborazione con l’AIC.

In totale gli allievi hanno seguito un programma didattico di 152 ore di lezione, di cui 116 in presenza a Coverciano. Con questa qualifica, i neo allenatori potranno essere tesserati come collaboratori tecnici in Serie A e B e come allenatori in seconda in Serie C, oltre a poter guidare tutte le prime squadre fino alla Serie D inclusa.

Alla luce degli esami finali, i migliori del corso sono risultati essere Eleonora Petralia, Lorenzo Staiti e l’ex attaccante – tra le altre – di Cremonese e Frosinone, Daniel Ciofani. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare da Matteo Ciofani (fratello di Daniel) e da Davide Di Gennaro.

Tra i neo allenatori UEFA B sono molti i nomi noti del calcio italiano, a cominciare dal quarto giocatore per presenze nella storia azzurra – e adesso assistente allenatore della Nazionale Under 20 - Leonardo Bonucci. Insieme al campione di Euro2020 (che in totale ha disputato 121 partite in Nazionale) anche – solo per citarne alcuni – Gabriel Paletta, Marco Mancosu, Vasco Regini, l'ex viola Modibo Diakhite e Gianluca Pegolo, oltre all’ex centrocampista della Nazionale argentina, Lucas Biglia, e all’ex calciatore della Nazionale bosniaca, Ervin Zukanovic. Tra i neo abilitati anche un’ex calciatrice che ha segnato la recente storia azzurra, ovvero Alice Parisi: 80 presenze in Nazionale e giocatrice che ha partecipato alla spedizione italiana alla Coppa del Mondo di Francia 2019, quella delle ‘ragazze mondiali’.