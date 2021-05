FESTA, Convinto che a Firenze Gattuso farà bene

L'allenatore Gianluca Festa ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dalle conferme dei ct in Federazione, da Mancini a Nicolato: "Cosa giusta, sono allenatori che stanno lavorando bene. Mancini punta sui giovani da anni e si vedono i frutti, sta creando una Nazionale forte, che ci fa ben sperare per il futuro. Dare fiducia a due allenatori così capaci è importante".

Cragno è pronto per il grande salto?

"Secondo me sì, in tante partite ha fatto la differenza e portato tanti punti al Cagliari. Ormai è un giocatore maturo, di grande professionalità".

Quanto l'ha sorpresa la mancata Champions League del Napoli?

"Purtroppo è difficile da spiegare, è una questione mentale... Stavano facendo benissimo ma sono inciampati nella partita decisiva: capitano nel calcio certe cose, anche ad un allenatore come Gattuso le cui migliori qualità sono di tenere la squadra sempre sul pezzo. Non sono riusciti a gestire la partita, dispiace perché stimo Gattuso che per me ha fatto un ottimo lavoro a Napoli, ma nel calcio succedono anche queste cose. Sono convinto che a Firenze farà bene, ha valori e verranno fuori sicuramente: è l'ambiente giusto".