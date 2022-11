FERRERO, Tifosi della Samp venissero a lavorare

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria questa sera sarà ospite di "Belve" su Rai2, intervista registrata di cui Fanpage riporta alcuni stralci oltre sottolineare come l'imprenditore avesse provato a chiedere di fare dei tagli scappando con la liberatoria della messa in onda che ancora non era stata firmata: "Non sono stato capito dai tifosi della Sampdoria. A Marassi mi insultano perché ho detto che l'inno non era bello e che invece era bello quella della Roma. E i tifosi hanno iniziato ad insultarmi e io non ho detto scusate tanto. Ma non n'è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni dei club, venissero a lavorare".