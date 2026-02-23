Ndour dopo Fiorentina-Pisa: "Il mister ci ha fatto i complimenti. Io posso migliorare"

vedi letture

Cher Ndour a DAZN commenta così la vittoria contro il Pisa, iniziando da cosa gli ha detto Vanoli a fine partita: "Ci ha fatto i complimenti perché abbiamo fatto una grande partita e una vittoria importantissima per noi. Nel primo tempo abbiamo fatto ottimo gioco e nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' ma succede. Siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Io penso di dover migliorare un po' dappertutto perché penso di essere ancora molto giovane, ho margini di miglioramento e questo è positivo. Mi sto sforzando di rimanere concentrato tutta la partita perché mi mancava prima e credo di star migliorando".

Avevate paura nel finale?

"Sicuramente guardando le vecchie partite un po' di paura c'era ma ci dava ancora più concentrazione, ancora più fame come si vede nell'intervento di Ranieri o quando festeggiavamo alle prese di De Gea. Non era paura ma concentrazione".