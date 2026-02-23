Fagioli: "Bravi a reggere nel finale. Sull'1-0 hanno cambiato pressing"

Insieme a Moise Kean al termine di Fiorentina-Pisa a DAZN si è presentato NIcolò Fagioli, che ha commentato così la vittoria: "Loro dopo un po' hanno cambiato modo di pressare, sotto 1-0 sono venuti uomo a uomo. Ma siamo stati bravi a reggere soprattutto nel finale. L'importanza di Kean? Quando si porta dietro due-tre uomini è fondamentale perché ci apre il campo"..