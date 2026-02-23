Hiljemark amaro: "Troppa paura. Abbiamo giocato solo il secondo tempo"

vedi letture

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa sconfitto a Firenze con la Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo il match: "Nel primo tempo abbiamo giocato con molta paura, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio giocando a calcio e stando più compatti in difesa. Ma nel calcio conta fare gol nelle occasioni che arrivano".

Come valuta il suo Pisa?

"A volte vedo troppa paura, quando giochiamo senza come oggi nel secondo tempo facciamo bene. Bisogna riuscire a giocare le partite e con la paura non funziona".

Potrebbe passare a 4 dietro?

"Ci penso tutti i giorni ma dopo il Milan ho pensato che oggi potevamo fare bene, però abbiamo giocato solo un tempo. Abbiamo fatto una bella transizione da un tempo all'altro".

Come ha ritrovato la Serie A?

"Come calcio in generale è cambiato un po', è un po' più fisico e si gioca uomo a uomo. Ma la qualità è la stessa e ci sono tanti buoni giocatori. Sono tornato qua perché in Serie A ho visto grandi cose".

Quanto può aiutare il ritorno di Cuadrado?

"È entrato bene in campo, in questo momento non può giocare di più ma ha fatto bene".