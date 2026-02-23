"Fiero di voi, la strada è giusta". Il messaggio dei Commisso alla squadra

Dopo la vittoria, le congratulazioni alla Fiorentina sono arrivate anche dalla proprietà Commisso. "Fiero di voi, la strada è quella giusta”, ha detto il Presidente Giuseppe Commisso alla squadra dopo aver chiamato il Direttore Generale Alessandro Ferrari al termine del match. Congratulazioni ai ragazzi anche da parte di Catherine che ha seguito la sfida insieme al Presidente.