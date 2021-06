FACCENDA, Gattuso poco serio con Acf. Italiano...

L'ex giocatore viola ed ora osservatore Mario Faccenda ha parlato della situazione della Fiorentina: "E' triste per la situazione dell'allenatore poi per Antognoni che non merita questo trattamento. Lo conosco dai tempi del suo infortunio con il Genoa, visto che lo marcavo io, poi abbiamo lavorato insieme e siamo amici, PercIò spero che firmi con la Fiorentina. Gattuso? Strano perché quando dice una cosa è quella, evidentemente ci sono motivi seri se se ne è andato. C'erano già stati problemi dopo la partita con il Napoli ma dopo è tonato a Firenze e sembrava tutto rientrato e fatto anche se il contratto non era stato depositato. Non è stato serio Gattuso nei confronti della Fiorentina. Italiano profilo diverso? La Fiorentina è stato presa in contropiede, ha puntato su un allenatore giovane che ha fatto bene e già da Trapani ne sentivo parlare bene, come allenatore preparato e che fa giocare bene la squadra, come lo Spezia. A Firenze con una rosa migliore dovrebbe fare meglio. Progetto a medio-lungo termine? Anche per far crescere i giovani, dargli tranquillità e attenzione giusta. Con la rosa viola ci può essere una crescita e potremmo partire tranquilli per far avere un rendimento più alto ai giocatori. Ribery e altri giocatori con esperienza li terrebbe? Ci vorrebbe un giusto mix. Ma gli anziani che restano non devono tirare la gamba indietro, Ribery ha dato sempre il massimo, ha aiutato ad uscire da una brutta situazione. Giovani che rientrano? Faccio l'esempio di Pedro che non ha mai giocato e se non giochi è difficile dare un giudizio al suo rendimento, invece è giusto dare i giovani in prestito, come è accaduto per i prestiti che rientrano. Burdisso? Ingresso positivo, ha tanta esperienza, ha fatto il corso in Italia e conosce giocatori in Sudamenrica, ne conosce la mentalità. Ed è giusto che sia un uomo della società a cercare e scegliere i giocatori in Sudamerica"