Fabregas: "Douvikas e Ikoné mi sono piaciuti molto. Acquisti di gennaio ben integrati"

vedi letture

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato la vittoria ottenuta nel derby a Monza con l'esterno in prestito dalla Fiorentina, Jonathan Ikoné, che ha aperto le marcature: "Oggi è andata bene dal punto di vista della realizzazione e sono molto contento anche per questo motivo. Se abbiamo cambiato modo di giocare per affrontare il Monza? Contro determinati avversari qualcosa bisogna cambiare anche per le caratteristiche dei nostri giocatori. Alcuni sono bravi a vincere determinati duelli in mezzo al campo. Poi chiaramente le caratteristiche degli avversari possono portare a cambiare qualcosa. Mi piace fare un determinato tipo di calcio, costruire dal basso, ma un allenatore deve adattarsi a tutte le esigenze e circostanze. Douvikas mi è piaciuto molto, idem Ikone".

In gol i tre giocatori arrivati a gennaio, Ikoné, Diao e Vojvoda: "Sono felice, si sono integrati bene e non era facile. Un grazie a tutti loro per la disponibilità che hanno avuto sin dal primo momento. E in generale bravi tutti i giocatori a tornare umili, a lottare al cento per cento in qualsiasi fase di gioco. Anche questo aspetto mi rende soddisfatto dopo quello che è successo nell'ultima partita con l'Empoli