Ex obiettivi, Dennis Man ora è un caso a Parma: fischiato dal Tardini

vedi letture

Vi ricordate Dennis Man e la Fiorentina? Non ci vuole una memoria particolare per tornare indietro al mercato di gennaio e all'interesse del club viola per il talento rumeno del Parma, messo nel mirino e diventato obiettivo concreto per diversi giorni prima che la stessa Fiorentina decidesse di virare su altri obiettivi rinunciando in toto a un esterno dal mercato concentrandosi invece su Zaniolo. Parma oggi si risveglia con la rabbia sportiva nei confronti di Dennis Man, protagonista in negativo della partita persa dai ducali ieri in casa contro il Como: l'esterno al Tardini si è divorato clamorosamente da due passi dalla porta il gol del pareggio e poi ha accusato il colpo.

Come riporta TMW, Man sta vivendo un momento di grande difficoltà e per il momento nemmeno la cura Chivu sta funzionando. Entrato per cambiare la partita, anche con il Como si è divorato di tutto e ha dovuto subire i fischi dello stadio. Un duro colpo, difficile da digerire per un ragazzo così in difficoltà, che da stella ora è diventato riserva. I tifosi del Parma però hanno espresso il proprio disappunto non tanto per la prestazione di ieri, quanto per un sovrapporsi di cose. A Man è stato imputato nelle ultime uscite di non aver mai messo in campo lo spirito battagliero e l'aggressività necessaria per emergere. Il giocatore di inizio stagione, che segnava e decideva le sfide, ora ha lasciato il posto ad uno spaventato, che non segna da dicembre e che ha perso consapevolezza.

Su questo rapporto e anche sul rendimento di Man influisce anche un mercato di gennaio movimentato, con il giocatore che avrebbe gradito cambiare aria. Così non è stato e ora, venendo al presente, un Man in lacrime dopo la sfida contro il Como prima ha calciato un oggetto in panchina, poi è andato sotto la Curva, sostenuto e abbracciato da tutti i compagni. Resta il fatto però che a fine stagione sarà probabilmente addio e per questo si lavora per una convivenza in queste ultime uscite.