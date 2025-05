FirenzeViola Totoformazione, il dubbio è nel mezzo: Richardson dal 1'? E in che ruolo?

La Fiorentina deve gestire le forze in un momento decisivo della stagione tra la semifinale contro il Betis e una partita che stasera a Roma potrebbe dare una direzione decisiva al campionato dei viola. Per questo le scelte di Palladino sono complicate da prendere, anche se il tecnico gigliato e il suo staff arrivano alla partita con quasi tutti i ballottaggi risolti a parte un paio.

Porta e difesa. A difendere i pali ci sarà come sempre De Gea, mentre in difesa sarà Comuzzo a prendere il posto dello squalificato Ranieri. Con il ritorno di Pablo Marì e Pongracic a destra, i quotidiani sono tutti d'accordo sulla difesa che affronterà Dovbyk e compagni. Lo stesso si può dire delle fasce, perchè nonostante Parisi scalpiti, Folorunsho e Gosens sono indicati da tutti come i titolari del match.

I dubbi sono a centrocampo. Il vero ballottaggio è su chi Palladino schiererà nei tre in mediana. Pochi dubbi sulla presenza di Mandragora dal 1', qualcuno in più su quella di Fagioli: secondo il Corriere Fiorentino al posto dell'ex Juventus potrebbe toccare a Richardson. Il marocchino secondo Repubblica potrebbe sì giocare, ma al posto di Cataldi a dare equilibrio alla squadra e quindi nel mezzo, con Adli mezzala. È il vero ballottaggio che emerge dai quotidiani, perché in attacco invece pochi dubbi: tutti indicano in Gudmundsson-Kean la coppia che sfiderà la Roma.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Richardson, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Richardson, Adli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Firenzeviola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.