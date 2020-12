EX VIOLA, Lezzerini: "Che emozione fascia da capitano"

Il portiere del Venezia, nonché ex Fiorentina, Luca Lezzerini ha commentato il pareggio casalingo contro la SPAL: "Sono orgoglioso di aver indossato la fascia, fare il capitano è una cosa bellissima. E’ stata una grande emozione che conserverò a lungo. Il traguardo delle 50 presenze in campionato è importante ma non mi accontento. Oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione e di grande personalità, volevamo riscattare la prestazione con il Monza, che era stata buona ma non era arrivato il risultato; oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto forte che viene dalla Serie A ma abbiamo dato tutto e siamo contenti di quanto fatto in campo. Il percorso iniziato l’anno scorso ci ha portato oggi ad avere consapevolezza dei nostri mezzi e sappiamo che possiamo fidarci sempre del compagno che abbiamo al nostro fianco; siamo un grande gruppo ed è proprio questa la nostra forza. Ora ci aspetta un’altra partita importante a Cosenza, il calendario è molto fitto e non possiamo staccare la spina neanche per un istante; andremo in Calabria con l’intento di mettere in campo le nostre qualità e la nostra attitudine".