Ex obiettivi, Pio Esposito riceve l'investitura di Balotelli: "Ha tutto per sfondare"
Francesco Pio Esposito riceve l'investitura di Mario Balotelli. Il promettente attaccante dell'Inter, cercato anche dalla Fiorentina a inizio mercato prima di rimanere in nerazzurro definitivamente agli ordini di Chivu, è stato "battezzato" anche da un parere illustre come quello di SuperMario, tornato a parlare pubblicamente oggi attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport: "Il problema degli attaccanti di qualità che mancano in Italia è serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia e si perdono. Comunque, Venturino ha buoni colpi e merita fiducia. Camarda l'ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce.
A me però piace soprattutto Pio. Ha tutto per sfondare. Mi auguro si faccia spazio nell'Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio".
