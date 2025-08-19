Ex obiettivi, Nadir Zortea va al Bologna. Sportitalia: "Affare chiuso"

Nadir Zortea al Bologna. Secondo quanto riportato da Sportitalia il terzino classe '99 è pronto a trasferirsi in rossoblù: affare chiuso. Ricordiamo che Zortea era stato un obiettivo della Fiorentina negli ultimi mesi per rinforzare la fascia destra. Adesso si accaserà al Bologna di Vincenzo Italiano che potrà, dunque, contare su un nuovo innesto.
 