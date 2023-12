EX OBIETTIVI, Il Barca mette nel mirino Lo Celso

FirenzeViola.it

Vista l'emergenza a centrocampo in casa Barcellona, i blaugrana sono alla ricerca di un nuovo centrocampista. Secondo quanto riporta Sky Sport, uno dei nomi più appetibili, per il mercato di gennaio, sembrerebbe essere quello di Giovani Lo Celso, calciatore del Tottenham, in passato cercato anche dalla Fiorentina. Il contratto in scadenza nel 2025 e le ultime ottime prestazioni sul campo, potrebbero far ben sperare il Barcellona.