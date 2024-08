EX OBIETTIVI, Gaetano ad un passo dal ritorno al Cagliari

FirenzeViola.it

Cagliari all'opera per chiudere la trattativa con il Napoli per l'approdo in Sardegna di Gianluca Gaetano. Stando a quanto riportato da SkySport l'operazione è già ben instradata e nel giro delle prossime ore dovrebbe chiudersi con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Per Gaetano, questo, sarebbe un ritorno in rossoblù viste le 11 presenze, condite da 4 gol, nella passata stagione. In precedenza in carriera il classe 2000 ha vestito per 31 volte la maglia del Napoli (2 gol) e per ben 86 volte quelle della Cremonese con 17 realizzazioni.