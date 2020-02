EX OBIETTIVI, Faggiano: "Caprari un pallino da anni"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di TMW di quello che è stato anche un obiettivo della Fiorentina, ovvero Gianluca Caprari. Queste le sue parole: "Era un obiettivo già deciso, è un'idea che avevamo già l'anno scorso: è sempre stato un pallino sia mio che del mister. Non sapevamo se saremmo riusciti a prenderlo: in caso contrario, non avremmo preso altri, perché non ci serviva qualcuno per fare numero".