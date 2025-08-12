Ufficiale Ex obiettivi, cercato a lungo dai viola, Man lascia la Serie A per il PSV Eindhoven

Inseguito a lungo nell'ultimo mercato di gennaio da parte della Fiorentina, Dennis Man lascia il Parma e la Serie A per accasarsi in Olanda. Il rumeno è stato infatti ceduto a titolo definitivo al PSV Eindhoven, come conferma il comunicato ufficiale dei ducali: "Parma Calcio comunica che Dennis Man è stato ceduto a titolo definitivo al PSV Eindhoven.

Un viaggio cominciato nel gennaio 2021 che lo ha portato a raccogliere 142 presenze, realizzando 28 reti e collezionando 17 assist: un viaggio lungo che lo ha visto protagonista nella promozione in Serie A e nella salvezza ottenuta nell’ultima stagione. A Dennis tutto il Club augura di continuare a raggiungere nuovi importanti successi nel suo percorso professionale".