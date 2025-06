Europeo U21, l'Uefa applica una nuova regola sulla perdita di tempo dei portieri

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Con l'inizio del campionato europeo Under 21 in Slovacchia, la Uefa applicherà la regola sulla perdita di tempo dei portieri approvata dall'Ifab lo scorso 1 marzo secondo la quale, se un portiere tiene la palla per più di otto secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria. L'arbitro userà anche un conto alla rovescia visibile di cinque secondi per segnalare la parte finale del tempo limite. Secondo le linee guida della Uefa per gli arbitri che attuano la nuova regola il conteggio degli otto secondi inizia quando il portiere ha il pieno controllo della palla e non viene sfidato da un giocatore avversario. L'arbitro conterà visibilmente gli ultimi cinque secondi, assicurandosi che il portiere possa vedere il conto alla rovescia.

Se gli avversari iniziano a fare pressione o ad ostacolare il portiere durante il conto alla rovescia, l'arbitro interrompe il conteggio e assegna un calcio di punizione indiretto in favore del portiere. Questa regola si applicherà a tutte le partite delle competizioni Uefa a partire da oggi. All'inizio di questo mese, la Uefa ha implementato il chiarimento dell'IFAB alla Legge 14 delle Leggi del Gioco, affrontando i casi in cui un giocatore che subisce un calcio di rigore tocca la palla due volte. (ANSA).