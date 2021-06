EUROPEI, CR7 lancia il Portogallo: 3-0 all'Ungheria

Rischia, ma alla fine vince per 3-0 il Portogallo in casa dell'Ungheria nella gara inaugurale del gruppo F degli Europei. A decidere l'incontro sono state le reti di Guerreiro all'84' e la doppietta di Cristiano Ronaldo (il primo su calcio di rigore) rispettivamente all'87' e al 92'. Non una grande gara degli uomini di Santos che prevalgono solamente nel finale con CR7 che diventa il top scorer nella storia degli Europei. Zero minuti per l'obiettivo della Fiorentina, Sergio Oliveira.