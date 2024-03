EUROPA LEAGUE, Il Milan vince ma non convince: 4-2 allo Slavia

Bene ma non benissimo per il Milan: oltre alla Fiorentina, anche i rossoneri erano impegnati nella serata europea. Negli ottavi di Europa League gli uomini di Pioli si sono imposti perl 4-2 contro lo Slavia Praga, non chiudendo del tutto il discorso qualificazione. Vantaggio rossonero con Giroud su cross di Leao, poi è arrivato il pari dello Slavia con Doudera: gli ospiti, irmasti anche in dieci, sono capitolati a fine primo tempo, con l'uno-due del Mlan firmato da una sassata di Reijnders, il 3-1 di un colpo di testa di Loftus Cheek. Avanti di due gol e di un uomo, il Milan nella ripresa avrebbe subito dovuto chiudere il discorso qualificazione. E invece nei primi minuti della ripresa ha solo provato ad anestetizzare il 3-1 producendo come risultato l'effetto opposto.

Lo Slavia capita l'antifona ha ripreso coraggio e con Schranz al 65esimo ha trovato la rete del 3-2. Per fortuna del Milan nei minuti finali s'è riacceso Leao: il gol del definitivo 4-2 è di Pulisic, ma il merito è tutto del portoghese. Rete importantissima per presentarsi a Praga tra sette giorni con due gol di vantaggio.