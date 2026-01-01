FirenzeViola Primavera, un 2025 da protagonista: adesso i baby viola vogliono capitalizzare il massimo

Dopo alcuni giorni di riposo, coincisi con le festività natalizie, la Fiorentina Primavera ha ripreso sabato ad allenarsi in vista della seconda parte di campionato: al termine del girone d’andata mancano ancora due partite ma, in particolare, la prima settimana di gennaio sarà determinante anche per l’esordio che i viola faranno in Coppa Italia, trofeo che l’Under-20 ha vinto ben cinque volte nelle ultime sette edizioni.

Il mini-tour de force di Trapani e soci inizierà già dopodomani, quando la squadra di Galloppa sarà impegnata a Formello sul campo della Lazio mentre il 7 ci sarà poi il confronto con il Napoli al Viola Park per gli ottavi di finale del trofeo nazionale. Il cerchio verrà poi chiuso dall’appuntamento (sempre a Bagno a Ripoli) di domenica 11 gennaio contro la Juventus, ultimo turno prima del giro di boa. Chiuso un 2025 vissuto di fatto sempre da protagonista (tra la fine scudetto di maggio e il 1º posto attuale), la volontà è quella di essere ancora un modello da seguire.

Dopo una fase di calo in cui la Primavera ha ottenuto sei punti in altrettante gare di campionato - facendosi agganciare al primo posto in classifica da Roma e Inter, in testa al pari dei viola a quota 30 punti - la Fiorentina adesso vuole capitalizzare il massimo dai prossimi appuntamenti, riprendendosi in solitaria la vetta del torneo e strappando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, che peraltro dalla parte dei viola propone un tabellone non impossibile per tornare in finale.

Per il definitivo riscatto, mister Galloppa potrà contare peraltro sul recupero a pieno sia del fantasista Giorgio Puzzoli che di Luis Balbo, tornati a giocare nell’ultimo turno dopo oltre un mese di stop: il primo aveva riportato una frattura al piede mentre il secondo, nel giorno dell'esordio in Nazionale maggiore, era incappato in una lesione al collaterale.