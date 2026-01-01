FirenzeViola

Il 2026 della Fiorentina inizia in ritiro, al Viola Park. Da oggi alla Cremonese

Il 2026 della Fiorentina inizia in ritiro, al Viola Park. Da oggi alla CremoneseFirenzeViola.it
di Dimitri Conti

Sono le prime ore del nuovo anno solare e con l'arrivo del 2026 si ripete una recente 'tradizione' per la Fiorentina, quella del ritiro al Viola Park. Da oggi fino alla partita di domenica prossima contro la Cremonese, infatti, la squadra di Paolo Vanoli starà in ritiro all'interno del proprio centro sportivo, in quel di Bagno a Ripoli.