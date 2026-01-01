FirenzeViola Sohm e il flop da 15 milioni più bonus: si valuta la partenza in prestito

Uno degli acquisti più deludenti della scorsa estate è senza dubbio Simon Sohm. La Fiorentina lo ha acquistato da Parma, anche con il benestare di Stefano Pioli, per una cifra molto alta, a maggior ragione a posteriori: 15 milioni più 1 di bonus. I viola avevano bisogno di un incontrista a centrocampo, invece è arrivata una mezzala di spinta (in potenza…). Niente da fare per Sohm: lo svizzero non si è inserito nel gruppo e ha faticato ad affermarsi in campo. Tanto disorientamento, poca sostanza. A parole e nei fatti.

La Fiorentina a gennaio dovrà prendere una decisione, cercando di capire se il classe 2001 possa essere utile alla causa o se sia meglio lasciarlo partire. Più verosimilmente in prestito, considerata la spesa per prelevarlo dal Parma e il suo contratto valido fino al 2030. La rivoluzione profonda del centrocampo potrebbe riguardare anche lui. Sempre che qualcuno si faccia avanti e che il giocatore si convinca, eventualmente, a cambiare aria. Cosa che potrebbe fare bene a tutti in questo momento di difficoltà e demoralizzazione generale.