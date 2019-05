EMPOLI, Le prestazioni dei 'viola': super Traorè

L'Empoli ha trionfato questo pomeriggio per 2-1 contro la Sampdoria, risultato che ha visto il forte contributo di alcuni dei giocatori che a fine stagione dovrebbero, salvo imprevisti, accasarsi (o tornare) a Firenze. Prima di tutto Bartlomiej Dragowski, che ha tenuto a galla l'Empoli con due parate decisive nel primo tempo per poi svolgere meri compiti di ordinaria amministrazione nel secondo; in secondo luogo Hamed Traorè, che ha imbeccato alla perfezione Caputo per la prima occasione da rete del match (palo), confezionato un assist al bacio per l'1-0 firmato Farias e infine salvato il risultato sulla linea dopo un tentativo di Ramirez. Il classe 2000 è stato l'anima combattiva della squadra azzurra, man of the match proprio insieme all'autore del primo gol.