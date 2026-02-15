Ufficiale Ecco il nuovo allenatore di Milenkovic: Vítor Pereira firma col Nottingham Forest

Annunciato il nuovo allenatore del Nottingham Forest: sarà Vítor Pereira. Il tecnico portoghese ha sottoscritto un accordo di 18 mesi che lo legherà ai "Reds", squadra dell'ex difensore viola Nikola Milenkovic, fino all’estate 2027. Arriva con uno staff completo composto dagli assistenti Filipe Jorge Monteiro Almeida e Luis Miguel Moreira Da Silva, oltre agli analisti Bruno Filipe Araujo De Moura e Pedro Simão Capela Silva Lopes. Per il classe 1968 tante sono le esperienze internazionali così come i successi: dopo i primi passi in patria, ha guidato il Porto alla conquista di due campionati consecutivi tra il 2011 e il 2013, per poi trionfare in Grecia con l'Olympiacos, dove ha centrato il "double" campionato-coppa.

Per lui esperienze anche in Turchia, Arabia Saudita, Brasile e Cina, dove ha trascinato lo Shanghai SIPG alla vittoria del primo storico titolo nazionale e della Supercoppa Cinese. Nella passata stagione, Pereira è sbarcato in Premier League alla guida del Wolverhampton. Subentrato con la squadra in piena zona retrocessione, è stato l'artefice di una straordinaria cavalcata verso la salvezza, centrata grazie a una striscia di sei vittorie consecutive, la più lunga del campionato scorso, e al record storico di gol segnati dal club nel massimo torneo inglese.