Il Parma vince 2-1 nel recupero col Verona. Pareggio a reti bianche tra Cremonese e Genoa

vedi letture

Sono da poco terminate le due sfide salvezza andate in scena alle ore 15 nel corso della 25° giornata di Serie A. 2-1 il risultato da registrare al termine di Parma-Verona, 0-0 quello di Cremonese-Genoa. Partendo dalla sfida del Tardini, sono i ducali a passare avanti con Bernabè al 4°. Sfida che si mette ancora meglio per la squadra di Cuesta quando all'11° l'arbitro Pairetto estrae il rosso per l'attaccante scaligero, Gift Orban.

Superiorità numerica che, però, non viene sfruttata dalla squadra di casa: al 43°, infatti, arriva il pareggio degli ospiti su rigore di Harroui, tornato al gol dopo un anno e 3 mesi. Nei minuti finali, però, arriva la nuova zampata ducale con Pellegrino, gol che regala alla squadra di mister Cuesta 3 punti fondamentali per la lotta salvezza. Senza reti, invece, il match dello Zini nonostante i tanti tiri realizzati sia dalla squadra di Nicola (15 totali, 7 in porta) che di De Rossi (16 totali, 5 in porta). Con questi risultati la Fiorentina guadagna 2 punti a Cremonese e Genoa e 3 al Verona. In classifica adesso le 5 squadre interessate si trovano adesso rispettivamente al 12° (Parma con 29 punti), 15° (Genoa con 24 punti), 16° (Cremonese con 24 punti) 17° (Fiorentina con 21 punti) e 19° posto (Verona con 15 punti).