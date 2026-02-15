Il Sassuolo la ribalta in 2 minuti: Udinese battuta 2-1 al Bluenergy
FirenzeViola.it
Vittoria per il Sassuolo in casa dell'Udinese: al Bluenergy Stadium finisce 2-1. Passano in vantaggio i ragazzi di mister Runjaić al 10° con colpo di testa di Solet su assist di Ekkelenkamp. Nel secondo tempo, però, cambia tutto nel giro di pochi minuti; prima Laurientè, al 56°, e poi Pinamonti, al 58°, ribaltano la sfida per la vittoria dei neroverdi. Con questa vittoria la squadra di mister Grosso aggancia proprio l'Udinese in classifica al 9° posto con 32 punti.
