La Serie A prosegue con Torino-Bologna: ecco le formazioni ufficiali del match

La Serie A prosegue con Torino-Bologna: ecco le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
Torino e Bologna stanno per scendere in campo per il match delle ore 18 valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da un periodo complicato, soprattutto gli ospiti che hanno vinto una sola partita negli ultimi due mesi. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Torino (3-5-2): Paleari, Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.