Parma-Verona e Cremonese-Genoa: le formazioni ufficiali delle due sfide salvezza
Doppia sfida salvezza in programma oggi alle 15 per la 25° giornata di Serie A. Al Tardini si sfidano Parma e Verona, mentre allo Zini andrà in scena Cremonese-Genoa. In classifica le quattro squadre sono così posizionate: Parma 14° a 26 punti Genoa 15° e Cremonese 16°, entrambe a 23 punti, infine, Verona ultimo a 15 punti. Di seguito le formazioni ufficiali delle due sfide salvezza, match che saranno attenzionati anche da tutto l'ambiente viola:
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Moumbagna, Bianchetti, Floriani Mussolini, Pavesi, vandeputte, Grassi, Folino, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mikolajewski Allenatore: Carlos Cuesta.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Serdar, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Mosquera, Isaac, Cham Allenatore: Paolo Sammarco.
