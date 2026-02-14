Cesari: "Abbaglio di La Penna: ecco perché". Chiellini: "Inaccettabile"

Al 42' la Juventus resta in 10 per il secondo giallo a Kalulu. Un errore marchiano dell'arbitro, secondo l'ex arbitro e moviolista di SportMediaset Graziano Cesari che spiega: "E' un errore da matita blu. Il secondo giallo è inesistente. Non c’è nessun contatto tra Bastoni e Kalulu. C’è distanza. La Penna ha visuale libera ma prende un abbaglio. E' un vero e proprio strafalcione. Lo sbaglio dell'arbitro salva il difensore nerazzurro dalla seconda ammonizione per comportamento non regolamentare". Sotto accusa anche il Var e un protocollo da cambiare.

La Juventus è infatti molto arrabbiata, con Spalletti che al rientro negli spogliatoi ha urlato tutta la sua rabbia all'indirizzo dell'arbitro. Dura presa di posizione anche di Giorgio Chiellini a fine gara, a Sky: "Non si può parlare di calcio, è successo qualcosa di inaccettabile. Da domani si cambierà anche il var, non è accettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita del genere. Bisogna cambiare subito, non procrastinare come capita troppo spesso nel calcio italiano“.

“È da inizio anno che tutti abbiamo messo in evidenza che non c’è una struttura adeguata alla Serie A - ha proseguito il bianconero- Abbiamo provato a essere propositivi, non si può continuare così. Adesso il livello non è adeguato, non so se abbiano il professionismo, se non sono allenati bene ma non si può andare avanti. Il derby d’Italia non si può decidere in questo modo. Non si può parlare di calcio dopo una partita del genere“.

Chiusura sul protocollo: “Il protocollo va cambiato. Ci sono stata decisioni affrettate, la settimana precedente ha parlato De Rossi, poi Gasp e Conte. C’è qualcosa che non funziona e il protocollo è parte di ciò“.