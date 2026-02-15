Serie A, la domenica inizia con Udinese-Sassuolo: le formazioni ufficiali
La domenica di campionato si apre alle 12:30, come sempre col match dell'ora di pranzo che oggi mette di fronte Udinese e Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali:
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara. All. Runjaic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe. All. Grosso
