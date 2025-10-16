È ufficiale, il Bologna rinnova un pilastro della squadra fino al 2027
FirenzeViola.it
Lukasz Skorupski e il Bologna avanti assieme. Il portiere polacco, avversario della Fiorentina nella prossima gara casalinga dei viola, era in scadenza di contratto al 30 giugno 2026, ma le trattative per il prolungamento andavano avanti da diversi mesi. E' di oggi la fumata bianca con l'annuncio da parte del club rossoblù di un nuovo accordo con il giocatore polacco di 34 anni: "Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con il portiere Lukasz Skorupski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027".
